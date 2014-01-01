WinkДетямЗак и Зигги1-й сезонСклоны- это весело!
5.42014, Zack and Ziggy
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Зак и Зигги (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
Сериал "Зак и Зигги" рассказывает о базовой концепции размера через приключения маленького находчивого мальчика по имени Зак и его верного друга - пса Зигги. Вместе они наглядно объясняют, показывают и сравнивают разные размеры на примере наборов и групп предметов.
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