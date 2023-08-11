«Бойтесь своих желаний – они имеют свойство сбываться», – писал Булгаков в одной из самых мистических книг двадцатого века «Мастер и Маргарита». Но правда ли, что мы одной только силой мысли можем влиять на окружающую реальность? Самоисцеление, материализация страхов и желаний – реальность или миф? Как научиться мыслить позитивно? Откуда появляются несчастья, долги и болезни? Почему кто-то богат, а кто-то, работая от рассвета до заката, еле сводит концы с концами? Ученые доказали, что существует прямая причинно-следственная связь между тем, о чем человек думает, чего ожидает, и событиями, с которыми он ежедневно сталкивается в реальности. Но этим тайным знанием обладают немногие. Невероятно, но у этих людей есть все, о чем принято мечтать: успех, отношения, здоровье, деньги, счастье! Авторы нового проекта расскажут, как работает сила подсознания, объяснят, как освободиться от плена эмоций и наконец-то увидеть, как наши мечты воплощаются в жизнь. В основе этой теории лежат принципы квантовой механики, поэтому экспертами программы выступят ученые-физики, нейробиологи, эксперты в области философии, богословия, медицины, фэншуй, финансов и личностного развития. Герои этих фильмов – как звезды, так и самые обычные люди. Но всех их объединяет одно – они открыли для себя это знание, которое здорово облегчило им жизнь и сделало ее гораздо насыщеннее. Создатели проекта «Загадки подсознания» даже провели социальные эксперименты, чтобы узнать, как изменить жизнь за четыре недели, и теперь готовы поделиться со зрителями готовым руководством к действию. В первой серии программы речь пойдет о пресловутой черной полосе, которая начинается внезапно и без предупреждения. Неприятности на работе, проблемы с окружающими, вечная нехватка денег. Но ведь успех, признание, слава, богатство зачастую настигают людей так же внезапно, как и жизненные катастрофы. Везение – это не только предопределение, но и осознанный выбор. Оказывается, есть секрет, о котором никто и никогда не рассказывал. Зрители узнают историю Боба Дойла, автора самого известного фильма про подсознание. Увидят эксклюзивное интервью «воспитателя миллионеров» Роберта Кийосаки, услышат практические советы от голливудских звезд и станут свидетелями потрясающего научного эксперимента.

