За кадром. Дорогая, я забил (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Любите шоу «Дорогая, я забил»? Пришло время узнать, как его снимают, и что остается за кадром! Где прячется оператор, что такое петля, сколько дублей нужно снять, чтобы папа, наконец, забил гвоздь? Вас ждут неожиданные откровения, курьезы и эксцессы со съемочной площадки.

