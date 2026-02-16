За кадром. Дорогая, я забил (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

За кадром. Дорогая, я забил. Сезон 1
За кадром. Дорогая, я забил
За кадром. Дорогая, я забил (сериал, 2020) сезон 1

2020, За кадром. Дорогая, я забил. Сезон 1 10 серий
16+
О сериале

Любите шоу «Дорогая, я забил»? Пришло время узнать, как его снимают, и что остается за кадром! Где прячется оператор, что такое петля, сколько дублей нужно снять, чтобы папа, наконец, забил гвоздь? Вас ждут неожиданные откровения, курьезы и эксцессы со съемочной площадки.

Россия

