За кадром. Дорогая, я забил. Сезон 1. Серия 9
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За кадром. Дорогая, я забил
1-й сезон
9-я серия
2020, За кадром. Дорогая, я забил. Сезон 1. Серия 9
Реалити - шоу18+
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За кадром. Дорогая, я забил (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Любите шоу «Дорогая, я забил»? Пришло время узнать, как его снимают, и что остается за кадром! Где прячется оператор, что такое петля, сколько дублей нужно снять, чтобы папа, наконец, забил гвоздь? Вас ждут неожиданные откровения, курьезы и эксцессы со съемочной площадки.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
Full HD
Время
19 мин / 00:19

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