2020, За кадром. Дорогая, я забил. Сезон 1. Серия 9
Реалити - шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
За кадром. Дорогая, я забил (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+23 мин
За кадром. Дорогая, я забил
Сезон 1 Серия 1
- 18+23 мин
За кадром. Дорогая, я забил
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
За кадром. Дорогая, я забил
Сезон 1 Серия 3
- 18+21 мин
За кадром. Дорогая, я забил
Сезон 1 Серия 4
- 18+20 мин
За кадром. Дорогая, я забил
Сезон 1 Серия 5
- 18+19 мин
За кадром. Дорогая, я забил
Сезон 1 Серия 6
- 18+17 мин
За кадром. Дорогая, я забил
Сезон 1 Серия 7
- 18+19 мин
За кадром. Дорогая, я забил
Сезон 1 Серия 8
- 18+20 мин
За кадром. Дорогая, я забил
Сезон 1 Серия 9
- 18+20 мин
За кадром. Дорогая, я забил
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Любите шоу «Дорогая, я забил»? Пришло время узнать, как его снимают, и что остается за кадром! Где прячется оператор, что такое петля, сколько дублей нужно снять, чтобы папа, наконец, забил гвоздь? Вас ждут неожиданные откровения, курьезы и эксцессы со съемочной площадки.