Я знаю твою душу (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Опытная прокурор расследует дела, сталкиваясь с коррупцией чиновников, пороками общества и даже с преступлениями собственного сына. Детективная драма «Я знаю твою душу» — сериал о том, чем приходится жертвовать ради справедливости.



Прокурору Невене Муртазич поручено расследовать трагическое самоубийство подростка по имени Эмир, который долгое время был жертвой школьной травли. Ее сын, начинающий музыкант Дино, ходил с Эмиром в одну школу, но утверждает, что они не были знакомы. Однако у следствия появляется неоспоримая улика: видео, где Дино издевается над погибшим. Когда отец Эмира публикует список подозреваемых в доведении сына до самоубийства, клипы Дино становятся популярнее, а Невена оказывается перед неразрешимой дилеммой.



С какими еще делами столкнется Муртазич в своей работе, расскажет сериал «Я знаю твою душу» (2023).


