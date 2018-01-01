Wink
Сериалы
Я знаю твою душу
Актёры и съёмочная группа сериала «Я знаю твою душу»

Актёры и съёмочная группа сериала «Я знаю твою душу»

Режиссёры

Нермин Хамзагич

Нермин Хамзагич

Nermin Hamzagic
Режиссёр
Ален Дрлевич

Ален Дрлевич

Alen Drljevic
Режиссёр

Актёры

Татьяна Соич

Татьяна Соич

Tatjana Sojic
Актриса
Эрмин Браво

Эрмин Браво

Ermin Bravo
Актёр
Мирвад Курич

Мирвад Курич

Mirvad Kuric
Актёр
Сенад Намгалия

Сенад Намгалия

Senad Namgalija
Актёр
Ясна Джуричич

Ясна Джуричич

Jasna Djuricic
Актриса

Сценаристы

Эльма Татарагич

Эльма Татарагич

Elma Tataragic
Сценарист
Дамир Ибрахимович

Дамир Ибрахимович

Damir Ibrahimovich
Сценарист
Ален Дрлевич

Ален Дрлевич

Alen Drljevic
Сценарист
Ясмила Жбанич

Ясмила Жбанич

Jasmila Zbanic
Сценарист

Продюсеры

Муамер Хадзович

Муамер Хадзович

Muamer Hadzovic
Продюсер
Эмир З. Капетанович

Эмир З. Капетанович

Emir Z. Kapetanovic
Продюсер
Альма Церик

Альма Церик

Alma Ceric
Продюсер
Седин Кариман

Седин Кариман

Sedin Kahriman
Продюсер

Художники

Ирма Садже

Ирма Садже

Irma Saje
Художник
Мирна Лер

Мирна Лер

Mirna Ler
Художник

Композиторы

Мирза Рахманович

Мирза Рахманович

Mirza Rahmanovic
Композитор