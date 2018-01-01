Я смотрю сериалы (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Я смотрю сериалы
Документальный, ТВ-шоу18+

О сериале

Cпециальный проект AMEDIA TV. Медийные лица, просто зрители и фанаты рассказывают о своих любимых шоу и лучших сериалах планеты. Зачем смотреть «Игру престолов», чего ждать от «Родины», чем полезна «Просветленная» и чего опасаться в «Американской истории ужасов»?

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный

Рейтинг

5.7 КиноПоиск