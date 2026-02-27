Я слышу его мысли (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Я слышу его мысли. Сезон 1
Я слышу его мысли
1-й сезон

2025, I Can Hear His Thoughts 35 серий
Мелодрама18+

Сезоны и серии

О сериале

Хейли Саммерс спасает жизнь загадочной старушке и в качестве благодарности получает от неё способность слышать мысли своего босса, сурового Райкера, просто прикоснувшись к нему. Используя это необычное преимущество, она спасает свою карьеру и покоряет сердце начальника. Но однажды волшебный «чит-код» к мужчине её мечты может внезапно исчезнуть.

Страна
США
Жанр
Мелодрама

Рейтинг