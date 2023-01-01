World Heavyweight Championship (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Долгожданный реванш в супертяжелом весе. В ночь с 22 на 23 февраля 2020 года на MGM Grand арене встретились знаменитые боксеры из королевского дивизиона, американец Деонтей Уайлдер и англичанин Тайсон Фьюри. Их предыдущий бой состоялся в Лос-Анджелесе в конце 2018-го и закончился ничьей.



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