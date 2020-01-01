Эмануэль Наваррете vs Чео Сантисима
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World Heavyweight Championship
1-й сезон
2-я серия

World Heavyweight Championship (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.42020, Эмануэль Наваррете vs Чео Сантисима
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Долгожданный реванш в супертяжелом весе. В ночь с 22 на 23 февраля 2020 года на MGM Grand арене встретились знаменитые боксеры из королевского дивизиона, американец Деонтей Уайлдер и англичанин Тайсон Фьюри. Их предыдущий бой состоялся в Лос-Анджелесе в конце 2018-го и закончился ничьей.

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Жанр
Спорт
Время
53 мин / 00:53

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