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Вызов. Первые в космосе
1-й сезон

Вызов. Первые в космосе (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.82021, Вызов. Первые в космосе. Сезон 1 10 серий
Документальный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

20 претенденток, и только одна станет звездой нового фильма Клима Шипенко «Вызов» — совместного проекта «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции, поэтому девушкам предстоит серьeзный отбор в Центре подготовки космонавтов Звeздного городка.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

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