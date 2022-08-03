20 претенденток, и только одна станет звездой нового фильма Клима Шипенко «Вызов» — совместного проекта «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции, поэтому девушкам предстоит серьeзный отбор в Центре подготовки космонавтов Звeздного городка.

