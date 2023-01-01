Вызов. Первые в космосе
Wink
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Вызов. Первые в космосе
8.82021, Вызов. Первые в космосе 1 сезон
Документальные12+

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Вызов. Первые в космосе (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

20 претенденток, и только одна станет звездой нового фильма Клима Шипенко «Вызов» — совместного проекта «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции, поэтому девушкам предстоит серьeзный отбор в Центре подготовки космонавтов Звeздного городка.

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