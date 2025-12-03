Все исправить (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

Заключенный, который 19 лет провел в камере смертников, неожиданно получает шанс на свободу. Однако мир изменился, и далеко не каждый готов его принять. Сериал «Все исправить» — глубокая драма о том, что значит быть живым.



Еще подростком Дэниела Холдена арестовали за изнасилование и убийство близкой подруги. Парень признался в преступлениях и угодил за решетку, проведя в камере смертников долгих 19 лет. За это время технологии сильно продвинулись, и новый ДНК-тест показал, что Холдена могли осудить по ошибке. Выйдя на свободу, он понимает, что его возвращению рады не все: шериф Даггетт, сенатор Роланд Фоулкс и прокурор Сондра Персон уверены, что произошла лишь техническая проволочка и дело скоро удастся собрать заново. Тем временем Дэниел пытается найти свое место в мире, который кажется ему совсем чужим.



Сможет ли он вновь собрать себя по кусочкам? Смотрите сериал «Все исправить» в подписке Amediateka на Wink.

