Все исправить (сериал, 2014) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
- 18+43 мин
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Сезон 2 Серия 1
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Сезон 2 Серия 2
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Сезон 2 Серия 3
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Сезон 2 Серия 4
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Сезон 2 Серия 5
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Сезон 2 Серия 6
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Сезон 2 Серия 7
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Сезон 2 Серия 8
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Сезон 2 Серия 9
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Сезон 2 Серия 10
О сериале
Заключенный, который 19 лет провел в камере смертников, неожиданно получает шанс на свободу. Однако мир изменился, и далеко не каждый готов его принять. Сериал «Все исправить» — глубокая драма о том, что значит быть живым.
Еще подростком Дэниела Холдена арестовали за изнасилование и убийство близкой подруги. Парень признался в преступлениях и угодил за решетку, проведя в камере смертников долгих 19 лет. За это время технологии сильно продвинулись, и новый ДНК-тест показал, что Холдена могли осудить по ошибке. Выйдя на свободу, он понимает, что его возвращению рады не все: шериф Даггетт, сенатор Роланд Фоулкс и прокурор Сондра Персон уверены, что произошла лишь техническая проволочка и дело скоро удастся собрать заново. Тем временем Дэниел пытается найти свое место в мире, который кажется ему совсем чужим.
Сможет ли он вновь собрать себя по кусочкам? Смотрите сериал «Все исправить» в подписке Amediateka на Wink.