Война против небес (мультсериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 1
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 2
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 3
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 4
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 5
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 6
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 7
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 8
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 9
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 10
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 11
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 12
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 13
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 14
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 15
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 16
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 17
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 18
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 19
- 18+14 мин
Война против небес
Сезон 1 Серия 20
О сериале
Ученик магической академии Жань не очень успешен в учёбе и находится на грани исключения. Но его поддерживает красавица-декан, госпожа Тан, которая верит в способности юноши. Во время очередного урока на планету нападают бессмертные существа, которые охотятся за душами людей, чтобы обрести всемогущество. Ученики вступают с ними в схватку, во время которой Жань получает тяжёлое ранение, спасая жизнь госпожи Тан. Очнувшись, юноша понимает, что чудесным образом стал обладателем волшебного артефакта, который даёт ему невероятные силы и суперспособности. Тем временем группа охотников на бессмертных попадает в ловушку в Туманном лесу. Госпожа Тан собирает отряд учеников, чтобы отправиться на помощь попавшим в беду товарищам, и Жань присоединяется к опасной миссии.