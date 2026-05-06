Ученик магической академии Жань не очень успешен в учёбе и находится на грани исключения. Но его поддерживает красавица-декан, госпожа Тан, которая верит в способности юноши. Во время очередного урока на планету нападают бессмертные существа, которые охотятся за душами людей, чтобы обрести всемогущество. Ученики вступают с ними в схватку, во время которой Жань получает тяжёлое ранение, спасая жизнь госпожи Тан. Очнувшись, юноша понимает, что чудесным образом стал обладателем волшебного артефакта, который даёт ему невероятные силы и суперспособности. Тем временем группа охотников на бессмертных попадает в ловушку в Туманном лесу. Госпожа Тан собирает отряд учеников, чтобы отправиться на помощь попавшим в беду товарищам, и Жань присоединяется к опасной миссии.

