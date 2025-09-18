Волчонок (мультсериал, 1986) сезон 1 смотреть онлайн
1986, Teen Wolf 1 серия
Мультсериалы, Фэнтези18+
О сериале
Мультсериал по мотивам фильма "Волчонок", выпущенном в 1985 году. Обычный старшеклассник узнает, что у его семьи необычная родословная.
СтранаСША, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Рейтинг
5.8 IMDb
- ГКРежиссёр
Гордон
Кент
- КШАктёр
Крэйг
Шеффер
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- УРАктёр
Уилл
Райан
- СКАктёр
Стэйси
Кич ст.
- ДФАктриса
Джун
Форэй
- МРСценарист
Майкл
Ривз
- РГСценарист
Роуби
Горен
- ПХСценарист
Памела
Хикки
- БРСценарист
Брюс
Рейд Шефер
- БППродюсер
Базз
Потамкин
- ГКПродюсер
Гордон
Кент
- ДДПродюсер
Джонатан
Дэна
- ДБМонтажёр
Джудит
Бурк
- УККомпозитор
Уэллс
Кристи
- РККомпозитор
Ричард
Косински
- ДККомпозитор
Дэвид
Китэй
- ДДКомпозитор
Джеймс
Доннеллан