Волчонок
Актёры и съёмочная группа сериала «Волчонок»

Режиссёры

Гордон Кент

Gordon Kent
Режиссёр

Актёры

Крэйг Шеффер

Craig Sheffer
АктёрMick
Фрэнк Уэлкер

Frank Welker
АктёрDaisy the Sheepdog
Уилл Райан

Will Ryan
АктёрChubs
Стэйси Кич ст.

Stacy Keach Sr.
АктёрGrandpa
Джун Форэй

June Foray
АктрисаGrandma

Сценаристы

Майкл Ривз

Michael Reaves
Сценарист
Роуби Горен

Rowby Goren
Сценарист
Памела Хикки

Pamela Hickey
Сценарист
Брюс Рейд Шефер

Bruce Reid Schaefer
Сценарист

Продюсеры

Базз Потамкин

Buzz Potamkin
Продюсер
Гордон Кент

Gordon Kent
Продюсер
Джонатан Дэна

Jonathan Dana
Продюсер

Монтажёры

Джудит Бурк

Judith Burke
Монтажёр

Композиторы

Уэллс Кристи

Wells Christie
Композитор
Ричард Косински

Richard Kosinski
Композитор
Дэвид Китэй

David Kitay
Композитор
Джеймс Доннеллан

James Donnellan
Композитор