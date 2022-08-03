Дэвид Теннант играет Филеаса Фогга в многосерийной адаптации знаменитого приключенческого романа. Англия. Конец XIX века. Филеас Фогг — мрачный британский аристократ, постепенно теряющий интерес к жизни. Каждый день ровно в 10 часов он отправляется в клуб, где с приятелями обсуждает последние новости, ест один и тот же обед и вечером возвращается домой. Однажды Фогг видит заметку в газете, согласно которой после открытия новой железной дороги в Индии земной шар возможно обогнуть за 80 дней. Воодушевившись, он заключает смелое пари с Найлом Беллами на 20 тысяч фунтов, утверждая, что сможет претворить эту идею в жизнь и вернуться домой аккурат к Рождеству. Не откладывая дела в долгий ящик, Фогг отправляется в путешествие, сопровождаемый новым слугой Паспарту и Эбигейл «Фикс» Фортескью, авторшей той самой газетной новости. Что их ждет в дороге, узнаете из сериала 2021 года «Вокруг света за 80 дней», который можно смотреть в хорошем качестве онлайн на Wink.

