Вкусные рецепты Яны Бен. Сезон 1
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Вкусные рецепты Яны Бен
1-й сезон

Вкусные рецепты Яны Бен (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Вкусные рецепты Яны Бен. Сезон 1 20 серий
Кулинария18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Яна Бен - виртуоз и алхимик сластей!

В каждом выпуске вы откроете для себя не только секреты создания восхитительных лакомств, но и вдохновение, необходимое для реализации собственных кулинарных фантазий!

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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