Вкусные рецепты Яны Бен
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Вкусные рецепты Яны Бен
2025, Вкусные рецепты Яны Бен 1 сезон
Кулинария18+
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Вкусные рецепты Яны Бен (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Яна Бен - виртуоз и алхимик сластей!

В каждом выпуске вы откроете для себя не только секреты создания восхитительных лакомств, но и вдохновение, необходимое для реализации собственных кулинарных фантазий!

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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