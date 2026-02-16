Ветеринар (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
2021, Ветеринар. Сезон 1 10 серий
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Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Ветеринар
Сезон 1 Серия 1
- 18+46 мин
Ветеринар
Сезон 1 Серия 2
- 18+45 мин
Ветеринар
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Ветеринар
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Ветеринар
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Ветеринар
Сезон 1 Серия 6
- 18+48 мин
Ветеринар
Сезон 1 Серия 7
- 18+44 мин
Ветеринар
Сезон 1 Серия 8
- 18+45 мин
Ветеринар
Сезон 1 Серия 9
- 18+46 мин
Ветеринар
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Ветеринары помогают животным, страдающим от болезней, выявляя причины и назначая лечение. Они осматривают животных в разных местах — зоопарках, питомниках и клиниках — чтобы определить источник страданий. Большинство случаев связано с неправильным уходом хозяев, которым объясняют, как лучше заботиться о своих питомцах.