Ветеринар
Wink
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Ветеринар
2021, Ветеринар 1 сезон
ТВ-шоу18+
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Ветеринар (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ветеринары помогают животным, страдающим от болезней, выявляя причины и назначая лечение. Они осматривают животных в разных местах — зоопарках, питомниках и клиниках — чтобы определить источник страданий. Большинство случаев связано с неправильным уходом хозяев, которым объясняют, как лучше заботиться о своих питомцах.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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