Ветеринар (сериал, 2021) смотреть онлайн

Ветеринары помогают животным, страдающим от болезней, выявляя причины и назначая лечение. Они осматривают животных в разных местах — зоопарках, питомниках и клиниках — чтобы определить источник страданий. Большинство случаев связано с неправильным уходом хозяев, которым объясняют, как лучше заботиться о своих питомцах.

