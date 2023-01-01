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Веселый сад
1-й сезон

Веселый сад (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

7.52017, Happy Garden 20 серий
Мультсериалы0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В Веселом Саду растут фрукты, овощи и другие растения. Сначала из семян появляются всходы. Затем вырастают цветы, листья, плоды и танцуют, чтобы запомниться и развлечь Вашего малыша. И прежде, чем маленькие создания природы попрощаются, они покажут ему, как люди наслаждаются их запахом и вкусом.

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