Веселый сад
Wink
Детям
Веселый сад
7.42017, Happy Garden 1 сезон
Мультсериалы, Развивающие0+

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Веселый сад (мультсериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

В Веселом Саду растут фрукты, овощи и другие растения. Сначала из семян появляются всходы. Затем вырастают цветы, листья, плоды и танцуют, чтобы запомниться и развлечь Вашего малыша. И прежде, чем маленькие создания природы попрощаются, они покажут ему, как люди наслаждаются их запахом и вкусом.

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