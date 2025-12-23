Великая (2020). Сезон 3
Великая (2020)
3-й сезон

Великая (2020) (сериал, 2020) сезон 3 смотреть онлайн

7.62020, The Great 10 серий
Комедия, Исторический18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

«Эпизодически правдивая история» о восхождении и ранних годах правления Екатерины II. «Великая» — сериал от сценариста «Фаворитки» Тони МакНамары, с Эль Фаннинг в главной роли.

Действие разворачивается в XVIII веке. Дочь князя Ангальт-Цербстского София Августа Фредерика приезжает в Россию из Германии, чтобы выйти замуж за императора Петра III. Наивная девушка, нареченная Екатериной, сперва восторгается супругом, но вскоре понимает, что он отнюдь не «прекрасный принц». Петр тираничен, развращен, и будущее России явно интересует его меньше, чем вечеринки и эксцентричные забавы. Екатерина, напротив, чувствует в себе силы возглавить и изменить к лучшему огромную страну.

Страна
Великобритания, Австралия
Жанр
Комедия, Исторический, Драма

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

