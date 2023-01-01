Василий Поленов. Учитель и ученики (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

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ПАО «Ростелеком» и Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова запустили уникальный просветительский проект «Василий Поленов. Учитель и ученики».

Искусствоведы ведущих художественных музеев страны, журналисты и блогеры центрального федерального округа и сотрудники ПАО «Ростелеком» создали цикл из 9 видео-лекций о жизни и творчестве Василия Поленова, его учеников и современников: Абраме Архипове, Исааке Левитане, Константине Коровине, Сергее Виноградове, Илье Репине. Созданные материалы демонстрируют значимость личности педагога и наставника, прививают семейные ценности, доказывают важность преемственности: передачи знаний и опыта от родителей – детям, от учителя – ученикам.





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