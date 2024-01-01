История усадьбы Василия Поленова в Тульской губернии
Wink
Сериалы
Василий Поленов. Учитель и ученики
1-й сезон
История усадьбы Василия Поленова в Тульской губернии

Василий Поленов. Учитель и ученики (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.02024, История усадьбы Василия Поленова в Тульской губернии
Документальные12+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Музей-усадьба ПОЛЕНОВО: история создания, развития и сегодняшней жизни уникального культурного объекта. Путешествие по творчеству и быту семьи художника.

Сериал История усадьбы Василия Поленова в Тульской губернии 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг