Василий Поленов. Учитель и ученики (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Музей-усадьба ПОЛЕНОВО: история создания, развития и сегодняшней жизни уникального культурного объекта. Путешествие по творчеству и быту семьи художника.



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