WinkСериалыВасилий Поленов. Учитель и ученики1-й сезонИстория усадьбы Василия Поленова в Тульской губернии
Василий Поленов. Учитель и ученики (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
7.02024, История усадьбы Василия Поленова в Тульской губернии
Документальные12+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 12+6 мин
Василий Поленов. Учитель и ученики
Сезон 1 Серия 1
- 12+5 мин
Василий Поленов. Учитель и ученики
Сезон 1 Серия 2
- 12+10 мин
Василий Поленов. Учитель и ученики
Сезон 1 Серия 3
- 12+2 мин
Василий Поленов. Учитель и ученики
Сезон 1 Серия 4
- 12+7 мин
Василий Поленов. Учитель и ученики
Сезон 1 Серия 5
- 12+8 мин
Василий Поленов. Учитель и ученики
Сезон 1 Серия 6
- 12+6 мин
Василий Поленов. Учитель и ученики
Сезон 1 Серия 7
- 12+6 мин
Василий Поленов. Учитель и ученики
Сезон 1 Серия 8
- 12+6 мин
Василий Поленов. Учитель и ученики
Сезон 1 Серия 9
Сюжет
Музей-усадьба ПОЛЕНОВО: история создания, развития и сегодняшней жизни уникального культурного объекта. Путешествие по творчеству и быту семьи художника.
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