Василиса (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Иван с Василисой питают друг к другу очень теплые чувства. Но они не смогут быть вместе, так как он представитель рода дворян, а она обычная крепостная крестьянка. Вполне вероятно, что их любовная история так и кончилась бы даже толком не начавшись, но все изменила война. Наполеон вероломно напал на Российскую Империю и этот день все поменял, уклад жизни, логику поведения людей. Мир больше не станет таким, какой он был. Теперь нормальным явлением для людей будет постоянная смерть, предательство и подвиги. Но в этом ужасе Василиса сможет стать собой. Она возглавляет отряд партизан, а Иван, ставя под угрозу свою жизнь, принимает участие в военных действиях за регулярную армию...

