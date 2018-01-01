Wink
Сериалы
В свободном улете
2-й сезон

В свободном улете (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

2022, Random Acts of Flyness 6 серий
Фэнтези, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Дебютный сериал музыканта и режиссера Теренса Нэнса, созданный в форме абстрактного высказывания на тему современной американской медиасреды. Каждый эпизод — взаимосвязанные истории, представляющие собой яркий микс из документальных нарезок, музыкальных выступлений, сюрреализма и анимации.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фэнтези

Рейтинг

6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В свободном улете»