WinkСериалыВ свободном улете2-й сезон
В свободном улете (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
2022, Random Acts of Flyness 6 серий
Фэнтези, Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Дебютный сериал музыканта и режиссера Теренса Нэнса, созданный в форме абстрактного высказывания на тему современной американской медиасреды. Каждый эпизод — взаимосвязанные истории, представляющие собой яркий микс из документальных нарезок, музыкальных выступлений, сюрреализма и анимации.
Рейтинг
6.8 IMDb
- ТНРежиссёр
Теренс
Нэнс
- ДКРежиссёр
Дариус
Кларк Монро
- НРРежиссёр
Наима
Рамос-Чепмен
- ДВРежиссёр
Джаманд
Вашингтон
- ТНАктёр
Теренс
Нэнс
- ОСАктёр
Остин
Смит
- АПАктриса
Алиша
Пилгрим
- ДФАктриса
Доминик
Фишбэк
- ЭЧАктёр
Энтони
Чисхолм
- ТПАктриса
Тоня
Пинкинс
- ТНСценарист
Теренс
Нэнс
- ДКСценарист
Дариус
Кларк Монро
- ДВСценарист
Джаманд
Вашингтон
- ФБСценарист
Фрэнсис
Бодомо
- ТМПродюсер
Тамир
Мухаммад
- ТНПродюсер
Теренс
Нэнс
- МУХудожница
Мар
Уррестаразу
- ТНМонтажёр
Теренс
Нэнс
- НРМонтажёр
Наима
Рамос-Чепмен