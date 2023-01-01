В свободном улете
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В свободном улете
2018, Random Acts of Flyness 2 сезона
Фэнтези, Зарубежные18+

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В свободном улете (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Дебютный сериал музыканта и режиссера Теренса Нэнса, созданный в форме абстрактного высказывания на тему современной американской медиасреды. Каждый эпизод — взаимосвязанные истории, представляющие собой яркий микс из документальных нарезок, музыкальных выступлений, сюрреализма и анимации. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В свободном улете»

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