Успеть за две недели (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Ким Ноукс воспитывалась матерью вдали от цивилизации, и та обучила ее навыкам самозащиты и выживания. Повзрослев, девушка решает посетить могилу отца, погибшего много лет назад при таинственных обстоятельствах. Так дикарка оказывается в большом городе, где сразу же знакомится с плохими парнями и влипает в серьезные неприятности.

