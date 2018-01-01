Wink
Сериалы
Успеть за две недели
1-й сезон

Успеть за две недели (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

2020, Two Weeks to Live 6 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Ким Ноукс воспитывалась матерью вдали от цивилизации, и та обучила ее навыкам самозащиты и выживания. Повзрослев, девушка решает посетить могилу отца, погибшего много лет назад при таинственных обстоятельствах. Так дикарка оказывается в большом городе, где сразу же знакомится с плохими парнями и влипает в серьезные неприятности.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb