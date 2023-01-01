Успеть за две недели
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Успеть за две недели

Успеть за две недели (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Two Weeks to Live 1 сезон
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ким Ноукс воспитывалась матерью вдали от цивилизации, и та обучила ее навыкам самозащиты и выживания. Повзрослев, девушка решает посетить могилу отца, погибшего много лет назад при таинственных обстоятельствах. Так дикарка оказывается в большом городе, где сразу же знакомится с плохими парнями и влипает в серьезные неприятности.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb