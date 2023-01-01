Угадай кино. Сезон 2
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2-й сезон

Угадай кино (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

8.32017, Угадай кино. Сезон 2 20 серий
ТВ-шоу12+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Какой колбасой Шурик пытался усыпить бдительность злой собаки? Из чего делала фруктовые маски героиня Ирины Муравьевой в фильме «Москва слезам не верит»? Какой любимый музыкальный инструмент у Бабок Ёжек в мультфильме «Летучий корабль»? В каком фильме Николай Валуев играет боксера, страдающего амнезией? Смотрите киновикторину «Угадай кино» и проверяйте свои знания отечественного кинематографа вместе с участниками.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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