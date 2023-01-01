Убежище. Сезон 1
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1-й сезон

Убежище 1 сезон (Сериал 2008 год) смотреть

8.72008, Sanctuary 13 серий
Фантастика, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Убийца из настоящего убивает проституток из прошлого... Кто он? Тот легендарный Джек Потрошитель или кто-то ещё? Откуда появляются чудовища и монстры и что вообще происходит? Это и предстоит узнать главным героям сериала...

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb