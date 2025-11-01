У мафии под крылом (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Когда Таша оказывается жертвой коварного заговора собственного мужа и его любовницы, ей приходится забыть о слабости и вступить в опасную игру. Ее компания стала разменной монетой, но она не позволит своему сердцу и судьбе стать призом для других. Этот сериал погрузит вас в мир, где никому нельзя доверять, а каждое чувство может оказаться обоюдоострым кинжалом. За каждым улыбающимся лицом скрывается тайный замысел. Погрузитесь в водоворот интриг, где каждый шаг может стоить жизни.

