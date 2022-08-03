Wink
Сериалы
Ты, я и конец света
1-й сезон

Ты, я и конец света (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

2015, You, Me and the Apocalypse 10 серий
Фантастика, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Когда группа обычных людей узнаeт о комете, диаметром в тринадцать километров, которая летит навстречу Земле, они спускаются под город Слау, чтобы наблюдать за концом света по телевизору. Но кто эти люди, и как пересеклись их пути?

Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Фантастика

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ты, я и конец света»