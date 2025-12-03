Туган Батыр (мультсериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

WinkДетямТуган Батыр1-й сезон
2025, Туган Батыр. Сезон 1 10 серий
Мультсериалы, Фэнтези0+
О сериале
Юный герой защищает свою деревню от зла при помощи смекалки и могущественного кольца доброго волшебника. «Туган Батыр» — мультфильм о храбрости, дружбе и любви к природе.
В маленькой деревне рядом с волшебным лесом живет мальчик по имени Туган Батыр. Он учился у волшебника по имени Алим Бабай, который подарил ему магическое кольцо. С его помощью Туган защищает семью и друзей, когда им грозит опасность, будь то коварные разбойники, духи или злой колдун Сарыкан. Что бы ни случилось, Туган всегда готов броситься на выручку и сразиться с самыми опасными врагами.
Увидеть его захватывающие приключения поможет мультсериал «Туган Батыр» (2025), который вы найдете на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Фэнтези, Мультсериалы
8.2 КиноПоиск