Туган Батыр (мультсериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Юный герой защищает свою деревню от зла при помощи смекалки и могущественного кольца доброго волшебника. «Туган Батыр» — мультфильм о храбрости, дружбе и любви к природе.



В маленькой деревне рядом с волшебным лесом живет мальчик по имени Туган Батыр. Он учился у волшебника по имени Алим Бабай, который подарил ему магическое кольцо. С его помощью Туган защищает семью и друзей, когда им грозит опасность, будь то коварные разбойники, духи или злой колдун Сарыкан. Что бы ни случилось, Туган всегда готов броситься на выручку и сразиться с самыми опасными врагами.



Увидеть его захватывающие приключения поможет мультсериал «Туган Батыр» (2025), который вы найдете на Wink.

