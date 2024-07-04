Цветная революция. Сезон 1
Wink
Сериалы
Цветная революция
1-й сезон

Цветная революция (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

2007, Цветная революция. Сезон 1 36 серий
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ведущая программы Елена Теплицкая - дизайнер широкого профиля, помогает участникам программы подобрать подходящий дизайн, рассказывает интересные вещи о дизайне жилищ и интерьере, а также дает советы, как своими руками сделать милые штучки, способные придать дому индивидуальность.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг