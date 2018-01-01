Wink
Третий рейх
1-й сезон

Третий рейх (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Nazis 20 серий
Документальный18+

По мере того, как память о Второй Мировой тускнеет, из ее тeмных уголков всплывают различные невероятные истории. Английский историк, доктор Сэм Уиллис и исследователь городов, американец корейского происхождения Роберт Джо (RJ), объединили свои таланты, чтобы отправиться на поиски правды.

Страна
Сингапур
Жанр
Документальный

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb