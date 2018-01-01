WinkСериалыТретий рейх1-й сезон
Третий рейх (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
2016, Nazis 20 серий
Документальный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
По мере того, как память о Второй Мировой тускнеет, из ее тeмных уголков всплывают различные невероятные истории. Английский историк, доктор Сэм Уиллис и исследователь городов, американец корейского происхождения Роберт Джо (RJ), объединили свои таланты, чтобы отправиться на поиски правды.
СтранаСингапур
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb