Третий рейх
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Третий рейх

Третий рейх (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Nazis 1 сезон
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

По мере того, как память о Второй Мировой тускнеет, из ее тeмных уголков всплывают различные невероятные истории. Английский историк, доктор Сэм Уиллис и исследователь городов, американец корейского происхождения Роберт Джо (RJ), объединили свои таланты, чтобы отправиться на поиски правды.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb