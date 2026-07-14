Top Dog Prospect 32
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Top Dog Prospect 32
1-й сезон

Top Dog Prospect 32 (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

2026, Top Dog Prospect 32 10 серий
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ищем бриллианты и смотрим Top Dog Prospect 32 на Wink! Мир голых кулаков привлекает многих, но уровень конкуренции таков, что в сено Top Dog попадает не каждый. Именно для этого существуют турниры Prospect, где молодые, голодные, талантливые и жесткие парни могут дебютировать на своем пути к статусу звезды.

Жанр
Спортивный

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