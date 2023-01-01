Top Dog 30. Сезон 1
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1-й сезон

Top Dog 30 (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

9.02024, Top Dog 30. Сезон 1 11 серий
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Это будет легендарно! Смотрите TOP DOG 30 на Wink! Настоящая битва чемпионов – обладатель перстня TOP DOG Фомичев против обладателя пояса “Нашего Дела” Халидова. Также в карде нереального уровня противостояния: чемпион Самурай Давудов наконец защитит перстень в ожидаемой зарубе с Доктором, Иса Тандовский и Евгений Шиша проведут первую в истории TOP DOG трилогию, а Колин Варвар и Валера Заботин покажут, как дерутся настоящие гангстеры.

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