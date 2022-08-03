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Томми
1-й сезон

Томми (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

2020, Tommy 12 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Эбигейл Томас — первая женщина-начальница Полицейского департамента Лос-Анджелеса. Едва получив должность, она принялась устанавливать новые, подчас жесткие порядки. Теперь ни бизнесмены, ни политики, ни прочие сильные мира сего не смогут так просто влиять на систему правосудия.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Томми»