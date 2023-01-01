Томми (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Эбигейл Томас — первая женщина-начальница Полицейского департамента Лос-Анджелеса. Едва получив должность, она принялась устанавливать новые, подчас жесткие порядки. Теперь ни бизнесмены, ни политики, ни прочие сильные мира сего не смогут так просто влиять на систему правосудия.



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