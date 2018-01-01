WinkДетямТобот Атлон3-й сезон
Тобот Атлон (мультсериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн
8.72019, Tobot Athlon 26 серий
Мультсериалы6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Больше всего на свете школьник по имени Кайл Хьюз мечтает принять участие в гонках роботов, которые проводит легендарный чемпион Маврик Стоун. И его мечта осуществляется! Кайл и его Тоботы — Альфа, Бета и Тета — попадают на очередные соревнования, но всe оказывается совсем не так, как представлял себе мальчик. Маврик и его братья-байкеры ведут нечестную игру, устраняя конкурентов самыми грязными способами. Кайл разочаровывается в кумире и решает разоблачить коварный план Стоуна.
СтранаКанада
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb