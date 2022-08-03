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Тесла: рассекреченные архивы
1-й сезон

Тесла: рассекреченные архивы (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Tesla's Death Ray: A Murder Declassified 6 серий
Документальный, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сентябрь, 2016 год. ФБР рассекречивает документы о смерти изобретателя Николы Теслы. В них высказано предположение, что ученый работал над оружием массового уничтожения под названием «Луч смерти», из-за которого и был убит. Военный детектив, историк и инженер решили узнать правду.

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный

Рейтинг

6.6 IMDb