Тесла: рассекреченные архивы
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Тесла: рассекреченные архивы

Тесла: рассекреченные архивы (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Tesla's Death Ray: A Murder Declassified 1 сезон
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сентябрь, 2016 год. ФБР рассекречивает документы о смерти изобретателя Николы Теслы. В них высказано предположение, что ученый работал над оружием массового уничтожения под названием «Луч смерти», из-за которого и был убит. Военный детектив, историк и инженер решили узнать правду.

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Рейтинг

6.7 IMDb