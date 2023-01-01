Тесла: рассекреченные архивы (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Сентябрь, 2016 год. ФБР рассекречивает документы о смерти изобретателя Николы Теслы. В них высказано предположение, что ученый работал над оружием массового уничтожения под названием «Луч смерти», из-за которого и был убит. Военный детектив, историк и инженер решили узнать правду.



Все сезоны сериала Тесла: рассекреченные архивы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.