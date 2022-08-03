Wink
Сериалы
Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)
12-й сезон

Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2018) сезон 12 смотреть онлайн

9.62018, The Big Bang Theory 24 серии
Комедия, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Культовый ситком про молодых ученых в быту. Леонард, Говард, Радж и Шелдон – молодые сотрудники Калифорнийского технологического института, одаренные в науке, но совсем не приспособленные к повседневной жизни. С появлением соседки-официантки Пенни им предстоит сделать много новых открытий.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)»