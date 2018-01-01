Темное дитя (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Темное дитя
1-й сезон

2013, Orphan Black 1 10 серий
Фантастика, Фэнтези12+

О сериале

Сара — сирота, которой выпало перенести немало лишений в жизни. Сара невольно становится свидетельницей того, как молодая женщина накладывает на себя руки. Самое страшное,что она и погибшая не только невероятно похожи друг на друга…

Жанр
Фантастика, Фэнтези

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.3 IMDb

