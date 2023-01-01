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Темное дитя

Темное дитя (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Orphan Black 1 сезон
Фантастика, Триллеры12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сара — сирота, которой выпало перенести немало лишений в жизни. Сара невольно становится свидетельницей того, как молодая женщина накладывает на себя руки. Самое страшное,что она и погибшая не только невероятно похожи друг на друга…

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Темное дитя»

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